Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Mehmet Akcan'ın annesi vefat etti
Kayseri Gündem Gazetemizin Yazı İşleri Müdürü Mehmet Akcan'ın annesi Meliha Akcan vefat etti.
Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Mehmet Akcan’ın Annesi Meliha Akcan'ın cenazesi, Bugün (5 Mart Salı günü) Akmescit Mahallesinde ikindi namazını müteakip defnedildi.
Kayseri Gündem ailesi olarak, merhumeye Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.
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