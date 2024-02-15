Gece gündüz vatandaşla beraber

Talas'ta tempo aralıksız devam ediyor. Gündüz belediye çalışmalarını yürüten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, akşam da bina toplantılarında apartman sakinleriyle bir araya geliyor.

Gece gündüz vatandaşla beraber
Kayseri GündemEditör

Talas’ta tempo aralıksız devam ediyor. Gündüz belediye çalışmalarını yürüten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, akşam da bina toplantılarında apartman sakinleriyle bir araya geliyor.

Bu çerçevede birçok bina toplantısında vatandaşın isteklerini dinleyen Başkan Yalçın, son olarak Yenidoğan Mahallesinde bulunan Ayça sitesi sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve partililerle geldiği apartmanda bina sakinleri tarafından ilgiyle karşılandı.

Büyük küçük her yaştan vatandaş tarafından sıcak şekilde karşılanan Başkan Yalçın, toplantıya katılanlarla tek tek ilgilenerek hasbihal etti. Yaklaşık iki saat süren sohbet havasındaki toplantıda Başkan Yalçın, Talas’ta 5 yılda yaptıkları çalışmaları anlatırken, yapacakları projeleri aktardı ve gelen talepleri değerlendirdi.

Program bina sakinleriyle çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Gece gündüz vatandaşla beraber
Gece gündüz vatandaşla beraber
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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