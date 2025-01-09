Gece yarısı drift yapan araca 46 bin 392 TL ceza uygulandı
Kayseri'de polis ekipleri, gece yarısı drift yapan aracı tespit ederek sürücüsüne 46 bin 392 TL cezai işlem uyguladı. Sürücünün sürücü belgesine 2 ay süreyle el konularak, şahıs hakkında Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, “Mimarsinan Mahallesi'nde Gece Yarısı Drift" konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; bahse konu araç tespit edilerek sürücüsüne trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 46 bin 392 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün sürücü belgesine 2 ay süreyle el konularak, şahıs hakkında Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.