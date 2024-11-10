Gelenek bozulmadı: Erkek çocuklarına en çok O'nun adı verildi

Geçtiğimiz yıl ülkemizde yeni doğan erkek çocuklarına isim olarak, Alparslan ismi 8957 çoçuğa, Yusuf ismi 5538 çocuğa ve Göktuğ ismi 5361 çocuğa ad oldu.

Ülkemizde yaklaşık 8 miyon kişide erkek ismi olarak Peygamberimiz Hz. Muhammed'in ismi bulunuyor.

Geçtiğimiz yılda erkek çocuklarına en çok verilen isim yine Peygamberimizin ismi oldu.

Muhammed ismi 3375 çocuğa 11. sırada

Mustafa ismi 3285 çocuğa 12. sırada

Muhammed Ali ismi 3078 çocuğa 16. sırada

Ahmet ismi 2855 çocuğa 18. sırada

Mehmet ismi 2565 çocuğa 22. sırada isim olarak verildi.

Böylece geçtiğimiz yıl, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Mustafa, Ahmet ve Mehmet ismi toplamda 15.158 erkek çocuğuna isim olarak verildi.