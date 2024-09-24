Geleneksel Çinicilik Sanatı bu sergide

Talas Belediyesi tarafından Sanatçı Emine Çimen’in eserlerinden oluşan ’Geleneksel Çini Sanatları Sergisi’ açıldı.

Su Medeniyetleri Galerisi’ndeki eserleri hakkında bilgiler veren Sanatçı Emine Çimen; "Sergimde geleneksel çini motifi kullandım. Onun yanında modern sanatlara da yer verdim. İkisiyle beraber kombinasyon oluşturmaya çalıştım. Ben yaparken çok zevk alarak yaptım, inşallah sizler de izlerken zevk alırsınız" diye konuştu. Serginin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise belediye olarak kültür ve sanat konusunda ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade ederek; "Kültür - sanat denilince şüphesiz Kayseri’de Talas akla gelir. Ama kültür ve sanatın da ev sahipliğini yaptığı Gölbaşı Meydanı kendisi de kültür sanat şaheseri. Bugünkü olduğu gibi birçok sergimiz de taçlandırmış oluyor. Kültür ve sanat konusunda hakikaten Talas Belediyesi elinden geleni yapmaya çalışıyor, emeği geçen bütün personelimize teşekkür ediyorum. Şükürler olsun devam ediyoruz. Emine Hanım’a teşekkür ediyorum, güzel eserleri bize kazandırdığı için. Çini konusunda da ne söylesek az, tam Türk - İslam sanatının ortasından bir sanat. Çinide her şey var" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar tarafından kesilen kurdele ile sergi ziyarete açıldı. Sergiyi gezen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve katılımcılara Sanatçı Emine Çimen eserleri hakkında bilgiler verdi.