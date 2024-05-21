Gençlere özel 'Genç Kart Kayseri' ayrıcalığı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya koyduğu proje ve uygulamalarla gençlere desteğini sürerken, yeni dönemde hayata geçirilecek ‘Genç Kart Kayseri’ uygulaması ile Başkan Büyükkılıç, gençlere özel hizmete imza atılacak.

‘Genç Kart Kayseri’ projesini gerçekleştirerek gençlere hizmetine yeni bir ivme katacak olan Büyükşehir Belediyesi, yeniden adını gençlerin gönlüne yazacak.

Başkan Büyükkılıç’ın yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yeni dönem hizmetlerinden olacak Akıllı Şehircilik uygulamaları kapsamında ‘Genç Kart Kayseri’ projesi ile gençler, ulaşım, yeme içme, kültür sanat etkinlikleri, müzeler, Kayseri Bilim Merkezi, Erciyes Kayak Merkezi, Spor A.Ş. tesisleri, KAYMEK tesisleri ve kütüphaneler gibi tüm belediye hizmetlerinden faydalanacağı gibi her bir aktivitede de puan kazanacaklar.

Gençler, Büyükşehir’de sunulan hizmetlerden bu kart ile yararlanacak

Söz konusu Genç Kart Kayseri uygulaması sayesinde gençler, Büyükşehir Belediyesince sunulan hizmetlerden genç kart ile yararlanacağı gibi aynı zamanda her bir aktiviteden de puan kazanma fırsatı yakalayarak hizmet alımında avantaj sağlamış olacaklar.

Gençlere Yeni Dönemde Hizmetler, Sadece Genç Kart Kayseri Uygulaması ile Sınırlı Değil

Gençlere ve gençlerin kendisini geliştirerek donanımlı olmasına özel önem veren Başkan Büyükkılıç’ın yeni 5 yıllık dönemdeki gençlere yönelik hizmetleri de sadece Genç Kart Kayseri uygulaması ile sınırlı kalmıyor.

Bu doğrultuda planlanan projelerden bazıları ise şu şekilde:

“Teknofest’in Kayseri’de gerçekleştirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Büyük Bilim Şenlikleri düzenlenecek. Kayseri’deki öğrencilerden başarılı ve ilgili olanlar sınavla seçilerek, bu öğrencilerden oluşan bir Bilişim Akademisi kurulacak ve oluşturulacak bilim heyetinin yönlendirmeleri ile metodolojik çalışmalar yapılacak. TÜBİTAK ile ortak proje geliştiren ve Teknofest gibi yarışmalara katılan üniversite öğrencilerinden oluşan takımlara, kendi projelerini yapma ve geliştirme olanağı sunmak için Teknoloji Hangarı inşa edilecek.”