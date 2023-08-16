Gençlerin yeni gözdesi Mehmet Altun Havacılık Ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin temeli atılıyor

Kayseri için bir hayali gerçeğe dönüştüren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de hem havacılık sektörünü yeniden canlandırılacak hem de sektöre kalifiye eleman yetiştirecek olan Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin temelini atacaklarını söyledi.

PAYLAŞ
  • 16.08.2023 11:05
  • Güncelleme: 16.08.2023 11:22
Gençlerin yeni gözdesi Mehmet Altun Havacılık Ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin temeli atılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri için bir hayali gerçeğe dönüştüren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri’de hem havacılık sektörünü yeniden canlandırılacak hem de sektöre kalifiye eleman yetiştirecek olan Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi’nin temelini atacaklarını söyledi.

18 Ağustos Cuma günü saat 18.00’de Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi’nin temel atma törenini gerçekleştireceklerini hatırlatan Başkan Palancıoğlu, "Kayseri açısından son derece önemli olan bir yatırımın temellerini atıyoruz. Bizi çok heyecanlandıran bir proje daha hayata geçiyor. Kayseri’de Tayyare Fabrikası Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde kurulmuş ve 1950 yılına kadar burada uçak üretimi devam etmiş. Daha sonrasında Marshall Yardımlarıyla birlikte maalesef buradaki uçak üretimi durmuş ve burası Hava İkmal Bakım ve Onarım Merkezine dönüşmüş. İşte havacılık tarihine kaldığımız yerden tekrar devam etmek üzere bizde Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesini Kayseri Melikgazi’ye kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, “Erciyes Üniversitemizin karşısına Millet Bahçemizin köşesine 25 bin metrekarelik alanda Türkiye’nin en modern meslek liselerinden, havacılık liselerinden birini yapacağız. Temelini attığımız okulumuzu 2 senede tamamlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi heyecanla, gururla inşallah bu temel atma törenine bekliyorum. Bu lisemizin temelini de hep birlikte atalım. İnşallah Kayseri’ye çok büyük bir faydası olacak. Kayseri’mize ve Melikgazi’mize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kuaför ve berber tarifleri zamlandı

Kuaför ve berber tarifleri zamlandı

Eskişehir Bağları'nda çalılık alanda yangın çıktı

Eskişehir Bağları’nda çalılık alanda yangın çıktı

Kayserispor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Kayserispor’da İstanbulspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Kayseri'de 479 polis ile asayiş ve trafik uygulaması

Kayseri'de 479 polis ile asayiş ve trafik uygulaması

Kayseri Şeker çiftçinin yüzünü yine güldürdü

Kayseri Şeker çiftçinin yüzünü yine güldürdü

Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne battı: 17 Ölü

Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne battı: 17 Ölü

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

3
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talas Mehmet Karamercan Kütüphanesi gün sayıyor

Talas Mehmet Karamercan Kütüphanesi gün sayıyor

Gençlerin yeni gözdesi Mehmet Altun Havacılık Ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin temeli atılıyor

Gençlerin yeni gözdesi Mehmet Altun Havacılık Ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin temeli atılıyor

DAHA FAZLA
Vali Çiçek'ten uyuşturucu ile mücadelede kararlılık mesajı

Vali Çiçek'ten uyuşturucu ile mücadelede kararlılık mesajı

İşkence zindanlarında Müslüman bir bilim kadını: Afiye Sıddıki

İşkence zindanlarında Müslüman bir bilim kadını: Afiye Sıddıki

Polis ekipleri trafikte kapsamlı denetimlerini sürdürüyor

Polis ekipleri trafikte kapsamlı denetimlerini sürdürüyor

Büyükşehir'in konuğu Güney Koreli öğrenci ve arkeologlar Kayseri'ye hayran kaldı

Büyükşehir'in konuğu Güney Koreli öğrenci ve arkeologlar Kayseri'ye hayran kaldı

Büyükşehir KAYMEK, 2024 KPSS'de memur adaylarının yanında

Büyükşehir KAYMEK, 2024 KPSS'de memur adaylarının yanında