Girişimciler İçin MÜSİAD'dan Altın Değerinde Tavsiyeler: 'Katma Değerli Ürünlere Yönelin'

MÜSİAD Başkan Yardımcısı Yurtlu, “Girişimcilikte pazar araştırmasını doğru yapmak gerekir”

MÜSİAD Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Yurtlu, girişimcilere tavsiyelerde bulunarak, “Pazar araştırmasını doğru yapmak gerekiyor. En önemli kriterlerden bir tanesi bu. Pazar araştırmasını doğru yaparsak bu riski bertaraf etmiş oluyoruz” dedi.

MÜSİAD Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Yurtlu Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Hayatımız Eğitim’ programına katılarak Moderatör Fatma Sağdıç’ın sorularını yanıtladı..

MÜSİAD Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Yurtlu, girişimcilere başarılı olabilmek için önemli tavsiyelerde bulundu. Katma değeri yüksek ürünlere odaklanmanın girişimcilik ekosistemini geliştireceğini belirten Yurtlu, "Maddi kazançlardan çok, insanların amacına ulaşması daha değerli. Pazar araştırmasını doğru yapmak, bu yolda atılacak en önemli adımdır. Eğer pazar araştırması doğru yapılırsa, riskler minimize edilmiş olur" dedi.

Girişimcilerin, işe başlamadan önce testler yaparak, az bir bütçeyle düşük riskle ilerlemelerinin önemine de değinen Yurtlu, "Çok büyük risklere girmeden önce test yaparak yola çıkmak, işleri daha sağlıklı hale getirir. Türkiye'nin çok verimli toprakları ve kaynakları var. Devletin sağladığı destekler, banka kredileri ve KOSGEB gibi imkanlar girişimcilerin elini güçlendiriyor. En önemli noktalardan biri, sevdiğiniz ve inandığınız bir projeyi ortaya koymak. Eğer projeye inanıyorsanız, destek bulmakta zorlanmazsınız" diye ekledi.

Yurtlu, son yıllarda gelişen Melek Yatırımcılık modelinin, girişimciler için büyük bir fırsat sunduğunu da sözlerine ekledi.

‘TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİK ATAĞA KALKTI’

Yurtlu, son yıllarda girişimciliğin atağa kalktığını belirterek, “Türkiye’de girişimcilik son yıllarda atağa kalktı. Artık üstümüzdeki ölü toprağını atıyoruz. Bir yerlere gelmeye başladık çünkü ciddi katma değerli birtakım şeyler üretmeye başladık. Biraz daha yükte hafif, pahada ağır şeylerden gidersek, nitelikli katma değeri yüksek teknoloji ürünlerine yönelirsek çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Pes etmek yok. Korkuyla ümit arasında olacağız. Ümitsizliğe de kapılmayacağız, korkmayacağız da. Network şu an da en önemli ağlardan bir tanesi. Süreci çok hızlandıran bir veri. Her şey network olabiliyor artık. Mahallenizdeki bakkalla olan iletişimindeki size kazandırdığı şeyler oluyor. 20 yılında Amerika’da görüşmeler yapmıştık. Kendi sektörüm olmamasına rağmen, görüştüğümüz arkadaşların bana çok güzel dönütleri oldu. Türkiye bu konuda da şanslı. İsviçre’den 20 yıl kadar önce kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermişiz. Bu nesli kadın yetiştiriyor. Bu çocuğu kadın yetiştiriyor. Kadın vizyoner, sahada olunca, kadın üretime katkıda bulununca işin rengi çok daha değişiyor. Bizim MÜSİAD’ta daha öncesinde hiç kadın üyemiz yoktu, şu an da 15 kişiye yaklaştı. Yaptığımız çalışmaları görünce kendi sahasında çok başarılı hanımefendiler bize katıldı. Bunun içerinde mobilya sektöründe, kuruyemişte, inşaatta, emlakta, hukukta kendini ispat etmiş olanlar var. Ev hanımlarımıza da tavsiyelerde bulunuyorum. Mutlaka bir yerlerden tutsunlar. Üretmek çok kıymetli gerçekten” şeklinde konuştu.