Gümrük Müşavirlerine Yeşil Pasaport'ta önemli gelişme

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda 12 Kasım tarihindeki Ticaret Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, Gümrük ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a gümrük müşavirlerine yeşil pasaport hakkı tanınması talebine Bakanlık tarafından olumlu yanıt geldiğini duyurdu. Ersoy, paylaşımında; “12 Kasım tarihindeki Ticaret Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, Sayın Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat'a ilettiğimiz Gümrük Müşavirlerine Yeşil Pasaport hakkı tanınması talebimize Bakanlıktan yanıt gelmiştir. Gelen yanıta göre, talebimiz olumlu karşılanmış ve değerlendirilmek üzere İçişleri Bakanlığına iletilmiştir. Sürecin İçişleri Bakanlığındaki aşamalarını da yakından takip edeceğimizi tüm Gümrük Müşaviri kardeşlerimize saygıyla duyururuz” ifadelerinde bulundu.