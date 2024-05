Hac malzemeleri fiyatları iki katına çıktı

Kayserili vatandaşların hac malzemesine her yıl ilgisinin arttığını belirten 45 yıldır hac malzemeleri satış temsilcisi Muammer Köse, ürünlere geçen seneye oranla yüzde yüz zam geldiğini söyledi. Hac için gerekli olan ihramın ise 300 liradan başladığını dile getiren hac malzemeleri satış temsilcisi Köse, “Türkiye genelinde 85-90 bin kişi hacca gidiyor. Her şehrin kendi nüfusuna göre hacı adayı çıkıyor. Kayseri’de ise ortalama olarak 3 bin, 3 bin 500 kişi aralığında hacı adayı oluyor. Bu kişiler kafile kafile gidiyor. Kayseri’deki hacı adaylarının 4’te üçü gitti. Hacıların gitmeden önce aldıkları malzemeler var geldikten sonra aldıkları malzemeler var. Hacılarımızın gitmeden önce aldıkları kıyafetler var bunların en olmazsa olmazı ihram. Kıyafet olarak ihram hacın olmazsa olmazlarından bir tanesi. Hac için ihram, boyun cüzdanı, sandalet, say tesbihi, ihram sabunu alınır. Bazı hacılarımız kuruyemiş alır buradan tavaf esnasında tüketmek için. İhram kıyafeti 250 liradan başlar 500 liraya kadar çıkar. İhramlar standart beden olur ama dokuma özelliğinden dolayı fiyatı değişir. Hac için kıyafet olarak ortalama bin 500 lira tutuyor. Hac malzemelerine geçen seneye oranla yüzde yüz zam geldi. Hac malzemelerinin zamlanması da ülkemizin ekonomisiyle alakalı” ifadelerini kullandı.

‘HACILAR HAC İBADETİ İÇİN UZUN YILLAR BEKLEDİKLERİNDEN DOLAYI MALZEMELERE HER SENE İLGİ VAR’

Zemzemin satışının caiz olmamasından dolayı sadece ambalaj fiyatı aldıklarını söyleyen Köse, “Hac dönüşü ise hacılar ziyarete gelenlere ikram etmek için hurma, zemzem, ziyarete gelenlere hediye etmek için ise seccade, yazma, takke, tesbih, kına, sürme ve esans gibi hediyelik ürünler alırlar. Zemzemin bir şişesi 10 lira. Ama zemzemi satmak caiz değil. Burada bulmakta zor birkaç firma sadece getirebiliyor. Getirdiklerinde bizlerde sadece ambalaj ve nakliye parasını alıp satışını yapıyoruz. Hurmalar ise 150 liradan başlar 350 liraya kadar çıkar. Birçok hurma çeşidi de bulunuyor. Hac için bayrama 10 gün kala giden hacılarımız var. Bu duruma da hızlandırılmış hac diyorlar, 15 gün sürede ibadeti tamamlıyorlar. Kayseri’de hacca giden kişilerin sayısı az. Bu kişilerde zaten uzun yıllardır beklemiş kişiler oluyor. Bu yüzden hac malzemelerine ilgide artıyor. Çevresindeki herkese hac ibadetinden sonra hediye almak istiyor” şeklinde konuştu.