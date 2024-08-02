Haniye için tüm camilerde Cuma günü gıyabi cenaze namazı kılınacak
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu: Haniye için Cuma günü tüm camilerde sela okunup, gıyabi cenaze namazı kılınacak.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın tüm camilerimizde salâ verilecek ve Cuma namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılınacak" ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Heniyye'nin şehit edilmesi münasebetiyle Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildiğini" hatırlattı.
Erbaş, Heniyye için yarın tüm camilerde sela verileceğini ve cuma namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu.