Haşerelere karşı en etkin mücadele kış döneminde

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergün haşerelerle mücadelede en etkin dönemin kış ayları olduğunu belirtti.

Haşerelerle mücadelede kış aylarında yapılacak ilaçlamanın daha etkili olacağını iade eden Başkan Ergül, "Artık kış aylarına girdik, havalar soğudu. Yaz dönemi gibi sinekler, kara sinekler aktif değil. Biraz daha pasif hale geçmiş oldular. Bununla ilgili de sadece yaz döneminde değil kış döneminde de haşerelere karşı mücadele edilmesi lazım. Özellikle havaların soğumasıyla bu canlılar daha böyle kuytu ve ılıman bölgelerde adeta uykuya yatıyorlar. Daha hareketsiz şekilde kalıyorlar. Bunun için de tedbirlerin alınması gerekiyor. Binalarımızda, iş yerleri olsun en alt kattaki nemli ve kuytu köşelerin özellikle bu dönemlerde haşerelerin larvalarına yönelik ilaçlama mücadelesinin devam etmesi lazım belirli periyotlarla. Buralarda oluşabilecek popülasyonun kontrol altına alıp özellikle yaz dönemine geçtiğinde sıcakların artmasıyla oluşabilecek popülasyon hareketliliğini bir şekilde önlemiş ve kısıtlamış oluruz. Bu önemli bir nokta" dedi.

Kullanılacak ilaçların da insan sağlığına zarar vermeyecek ilaçların olması gerektiğinin de altını çizen Ergül, "Tabii bu canlılara yönelik uygulanacak ilaçların özellikle halk ve insan sağlığını tehdit etmeyecek ilaçlar olması lazım. Bilinçli bir mücadelenin yapılmış olması gerekiyor. Hem hekimlerimize hem de bu işle uğraşan uzmanlardan destek alınıp özellikle şehirdeki insanlarımızın ilaçlamalarını düzenli bir şekilde yapmaları gerekmektedir" diye konuştu.