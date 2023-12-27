Havada, karada ve su altında tıraş yapan kuaför, yeni şampiyonlar yetiştirecek

Havada, karada ve su altında yaptığı tıraşlar ile 2021 Türkiye, 2022 Dünya Şampiyonası’nda birinci olan Develili kuaför Faruk Kafkas, Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu çatısı altında saç kesim eğitmenliğine başladı.

Havada, karada ve su altında yaptığı tıraşlarla ve yaptığı saç kesimleriyle gündeme gelen kuaför Faruk Kafkas, 2021’de Türkiye’de, 2022 yılında da Dünya Şampiyonası’nda birinci olmuştu. Başarılı çalışmaları ve dereceleriyle akıllara kazınan berber şimdi de Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu’nda saç kesim eğitimi veriyor.

Kendini geliştirmek isteyen kuaförlere bilgi paylaşımları ve workshop eğitimleri verdiklerini dile getiren kuaför Faruk Kafkas, "2021 yılında Türkiye Şampiyonası, 2022 yılında da Dünya Şampiyonasında birinci oldum. Şu anda ise Türkiye EuroCup ailesi ile beraber Kayseri İl Temsilciliği yapıyorum. Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu çatısı altında da saç kesim eğitmenliği yapıyorum. Buradan kendini geliştirmek isteyen meslektaşlarıma; meslek gelişiminde bilgi paylaşımları ve workshop tarzında eğitimler veriyoruz. Bu yıl Adana ve Antalya’da 2 adet sahnemiz oldu katılımcılarımıza buradan yeniden teşekkür ederim. EuroCup çatısı altında büyük başarılar elde etmek için mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kendisinde emekleri bulunan yöneticilere teşekkür eden Kafkas, "Emekleri geçen Gökhan Hamarat, Erkan Engin, Burak Tatlı başkanlarımın meslek hayatımda gerçekten benim üzerimde çok güzel dokunuşları var. Kendilerine buradan saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. EuroCup ailesi olarak bugün Türkiye yarın dünya olmak üzere bütün bir aile olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.