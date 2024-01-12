Hizbullah onlarca füzeyle işgal bölgelerini hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

Lübnan'daki Hizbullah'tan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkımızın cesur ve onurlu direnişine destek olarak, 11 Ocak 2024 Perşembe günü saat 16.30'da İslami Direniş Mücahidleri, Birkat Rişa bölgesi civarında toplanan israilli düşman askerlerini füze silahlarıyla hedef aldı ve biri ölü, biri yaralı olmak üzere doğrulanmış kayıplara neden oldu." denildi.

Hizbullah, Tal bölgesinde de işgalci düşman askerlerinin bir toplantısını füzelerle hedef alarak kayıplar verdirttiklerini kaydetti.

Hizbullah, ayrıca Gazze direnişine desteğin yanı sıra işgalcilerin Lübnan'ın güneyinde düzenledikleri saldırıda şehit olanlara misilleme olarak İşgal yerleşimi Kirya Şimona'yı da onlarca füzeyle hedef aldıklarını kaydetti. Hizbullah, "Direniş, sivilleri hedef alan her türlü saldırıya anında karşılık vermeye hazır olduğunu bir kez daha vurguluyor." ifadesine yer verdi.

Öte yanan Hizbullah ,gün içinde işgal altındaki Lübnan Şebaa'daki Ramta bölgesini, Tayhat Tepesi ve Nezer Dağı bölgesini, El Malikiye bölgesini, Kobra Tepesi'ndeki casus ekipmanlarını, Bağdadi bölgesini ve Metulla sahasını füzelerle ve uygun silahlarla hedef aldığını, bu operasyonların bazılarında ölen ve yaralananların olduğunu kaydetti. (İLKHA)