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HÜDA-PAR'lı Elibüyük'ten Narin cinayeti açıklaması 

Narin Güran'ın ailesinin HÜDA-PARLA ilişkisi olduğu iddiaları hakkında açıklamada bulunan HÜDA-PAR'lı Erdal Elibüyük 'Narin meselesi hakkında söylenecek çok şey var ama ben onun ruhunu incitmemek adına bunları söylemiyorum. HÜDA-PAR'ın orada varlığı etkinliğini sorgulayanlar 2015'ten itibaren seçim sonuçları üzerinden bir değerlendirmeyi de ben kamuoyunun vicdanına bırakıyorum' dedi.

HÜDA-PAR'lı Elibüyük'ten Narin cinayeti açıklaması 

HÜDA-PAR’lı Erdal Elibüyük bir dizi ziyaret gerçekleştirmek maksadıyla Kayseri’ye geldi. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni derede gizlenmiş olarak bulunan Narin Güran'ın ailesinin HÜDA-PARLA ilişkisi olduğu iddiaları hakkında açıklamada bulunan HÜDA-PAR’lı Erdal Elibüyük; “ Narin yavrumuzun feci bir şekilde katledilmesi her vicdan sahibi bir insanı nasıl rahatsız etmişse bizi de o şekilde rahatsız etmiştir. Bu açıklamaları ölmüş bir yavrunun cesedine, ruhuna bir hürmetsizlik olarak görüyorum ortada bir yavru var, hepimizin evlatları var. Narin meselesi hakkında söylenecek çok şey var ama ben onun ruhunu incitmemek adına bunları söylemiyorum. HÜDA-PAR’ın orada varlığı etkinliğini sorgulayanlar 2015’ten itibaren seçim sonuçları üzerinden bir değerlendirmeyi de ben kamuoyunun vicdanına bırakıyorum” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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