Hürmetçi Sazlığında mutlu son
Hürmetçi Sazlığı'ndaki yılkı atları Büyükşehir Belediyesi kontrolüne geçti.
Hürmetçi Sazlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin yapılan toplantı kapsamında, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç konuya el attı. Hürmetçi Sazlığı ve bölgede bulunan yılkı atları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi kontrolüne geçti.
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