İdeal Sağlık Grubu'ndan sporcu beslenmesi eğitimi

Kayseri İdeal Sağlık Grubu bünyesinde verilen sporcu beslenmesi eğitimi yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

İdeal Sağlık Grubu'ndan sporcu beslenmesi eğitimi
Kayseri GündemEditör

Kayseri İdeal Sağlık Grubu bünyesinde verilen sporcu beslenmesi eğitimi yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Kayseri İdeal Sağlık Grubu bünyesinde Kayseri Şeker Kulübü Toplantı Salonu’nda düzenlenen eğitimde; alanında uzman kişilerce sporculara beslenme eğitimi verildi. Eğitimde ’Sporcu yaralanmalarında hücresel tedavi seçenekleri’, ’Sporcu beslenmesi temelleri ve ideolojisi’, ’Branşa özgü beslenme stratejileri’, ’Antrenman planlamalarında beslenmenin rolü’ konularında bilgilendirilmede bulunuldu. Eğitimler hakkında bilgiler veren Başhekim Doc. Dr. Emre Yurdakul; "Ülkemizin sportif bilinç düzeyi ve seviyesine katkı sunmak için düzenlediğimiz toplantılara aralıksız devam ediyoruz. Özellikle gelecek olimpiyat başarımıza katkı sunacak branşlarda hedef sporcularımıza yönelik birebir eğitim programları ile süreci takip ediyoruz" dedi.

İHA
Kayseri Gündem

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