İHA'nın haberi ses getirdi, Aysima öğretmenine kavuşacak

6 Şubat 2023’de Kahramanmaraş merkezli depremde Kahramanmaraş’taki evlerinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan ve 3 gün sonra kurtarılan 13 yaşındaki Aysima, eğitimine devam etmek için istediği öğretmene kavuşacak.

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli 7,6 şiddetindeki depremde Kahramanmaraş’taki evleri yıkılan ve enkaz altından 3 gün sonra çıkarılan Aysima Deveci, bacağını ve ayağını kaybetti. 2 kardeşi ve annesiyle beraber enkaz altından çıkarılan, babasını ve bir kardeşini de kaybeden Aysima’nın tedavisi Kayseri Şehir Hastanesi’nde sürerken, eğitimine devam etmek için öğretmen istediğini söylemişti. Haberin ardından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, harekete geçerek, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse’ye talimat verdi. Kayseri Şehir Hastanesine gelerek Aysima’yı ziyaret eden Karaköse, Aysima’nın öğretmenine kavuşacağını söyleyerek, "Duyarlılığınız için teşekkür ediyorum. Aysima’nın tedavi süreci devam ediyor. Burada bizim hastane okulumuzda var. Aysima’nın bilgilerini aldıktan sonra bugün rehberlik araştırma merkezimiz çalışmalarına başladı. Bu hafta içinde hedefimiz öğretmeniyle buluşmak. Aysima en çok Türkçe dersini özlemiş. Oradan başlayacağız. Aysima’nın bu motivasyonu ve isteği bizleri çok heyecanlandırdı. Valimizin talimatlarıyla gerekli tüm önlemler alındı. Valimiz bu konuda her türlü desteği veriyor. Eğitimden faydalanamayan hiçbir öğrenci kalmayacak ve ne gerekiyorsa her türlü destekte sağlanıyor. Bu konuda emeği geçen ve teşvik olan herkese teşekkür ederim. Aysima çok güzel gülümsüyor ve inşallah öğretmenine kavuştuğu zaman daha da gülümseyecek" ifadelerini kullandı.

Öğretmene kavuşacağı için mutlu olan Aysima’da yetkililere teşekkür etti.

Vali Çiçek ile görüntülü konuştu

Aysima Deveci ayrıca, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile görüntülü konuştu. "Vali amca" diye seslendiği Çiçek’e teşekkür eden Aysima’nın mutluluğu gözlerinden okundu. Vali Çiçek’te Aysima’yı hastanede ziyaret edeceğini kaydetti.