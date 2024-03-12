İhtiyaç sahiplerine iftarlık yemek paketi, Talas Belediyesi'nden

Talas Belediyesi'nin geçtiğimiz yıllarda Ramazan ayında hayata geçirdiği 'Biz Pişirelim Siz Ulaştırın' uygulaması bu Ramazan'da da devam ediyor.

İhtiyaç sahiplerine iftarlık yemek paketi, Talas Belediyesi'nden
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi’nin geçtiğimiz yıllarda Ramazan ayında hayata geçirdiği “Biz Pişirelim Siz Ulaştırın” uygulaması bu Ramazan’da da devam ediyor.

Hazırlanan iftarlık paketler, ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlara, yine vatandaşlar tarafından ulaştırılmaya başlandı. Uygulama kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk Bulvarı Osmanlı Kültür Evi, Mevlana Mahallesi Meydanı Selçuklu Kültür Evi, Tablakaya Meydanı ve Yenidoğan Muhtarlığı önü olmak üzere 4 farklı noktadan günlük bin paket yemek servisi yapılıyor.

Her gün saat 18.00’den itibaren gerçekleştirilecek “Biz Pişirelim Siz Ulaştırın” uygulaması Ramazan ayı boyunca devam edecek.

İhtiyaç sahiplerine iftarlık yemek paketi, Talas Belediyesi'nden
İhtiyaç sahiplerine iftarlık yemek paketi, Talas Belediyesi'nden
İhtiyaç sahiplerine iftarlık yemek paketi, Talas Belediyesi'nden
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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