İl Milli Eğitim Müdürü Esen, 'Çocuklarımızın bilgilerini beceriye dönüştürmelerini sağlıyoruz'

TÜBİTAK’ın 4007-Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda 6’ncı Bilim Şenliği açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış sonrası konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “TÜBİTAK 4007 kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin organize etmiş olduğu ve bu yıl 6’ncısı yapılan bilim şenliğindeyiz. Bilim şenliğine yaklaşık 15 okulumuzla beraber katılıyoruz bugün burada başlayan bu süreç 3 gün devam edecek. Biz bu 3 günlük süre içerisinde çocuklarımızın sadece teorik bilgi değil bilgilerinin beceriye dönüşmesi için katkı sunmaya çalışıyoruz. Bilim şenliğinde çocuklarımız çeşitli deneyler yapacaklar, çeşitli tasarım faaliyetlerinde sanatsal faaliyetlerde bulunacaklar ve bilimsel deneyler gerçekleştirecekler. Okul dışında bir öğrenme alanı fırsatı olarak da bu mekanı görüyoruz. Çünkü öğrenme dediğimiz süreç sadece okul dediğimiz yapının içerisinde gerçekleşmez. Toplumun içerisinde bazen sokakta bazen caddede Bazen bu tür organizasyonlar içerisinde öğrenme gerçekleşir ve şunu memnuniyetle görüyorum ki bütün çocuklarımız o sınıf ortamının dışında yine bir öğrenme faaliyetini zevkle ve keyifle gerçekleştiriyorlar bundan dolayı da çok mutluyuz” şeklinde konuştu.