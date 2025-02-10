İldem'e 'Eski Çınarlar Yaşam Merkezi' müjdesi

Gesi Fatih Mahallesi’nde yer alan AVM yanına yapılacak olan ’İldem Merkez Eski Çınarlar Yaşam Merkezi’ ile emekli vatandaşlar, hem keyifli vakit geçirebilecek hem de sosyalleşebilecek. Her yaştan vatandaşın ihtiyacına hitap edebilecek hizmetlerin mimarı Başkan Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ihtiyaç ve isteklerine yönelik projeleri hayata geçiriyor olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize, emeklilerimize yönelik onlarca proje Melikgazi’mizle buluştu. Melikgazi’mizde 7’den 70’e biz bir bütünüz. İldem, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerimizden biri. İldem Bölgemizde şimdiye kadar hayata geçirdiğimiz Akıl Küpü Kütüphaneleri, İkinci Bahar Evi, aile sağlık merkezi, park, cami, ağaçlandırma, yol yapım çalışmaları, kaldırım çalışmaları, park yenileme çalışmalarımızla hizmet sağladık. Şimdi emeklilerimiz için yeni bir çalışmaya başlıyoruz. Gesi Fatih Mahallesi’nde Ebu Bekir Cami ve İldem AVM yanında hayata geçireceğimiz Eski Çınarlar Yaşam Merkezi’mizde emekli vatandaşlarımız sosyalleşebilecek, keyifli zaman geçirebilecek. 260 metrekare kapalı alanı, 110 metrekare açık alanıyla nitelikli bir yaşam merkezi vatandaşlarımızla buluşmuş olacak. Vatandaşlarımızın hayır duasını alacak, yüzlerini güldürecek hizmetlerimizi hayata geçirmek için canla başla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.