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İlim Hikmet Vakfı, 39. Geleneksel Yaz Pikniği'ni yaptı

Kayseri İlim Hikmet Vakfı tarafından organize edilen ve 39 yıldır geleneksel hale gelen vakıf pikniği, Mimarsinan Evliyalar Parkı'nda gerçekleştirildi.

İlim Hikmet Vakfı, 39. Geleneksel Yaz Pikniği'ni yaptı

Merkezi Kayseri’de bulunan yerel bir Vakıf olan İlim Hikmet Vakfı, geleneksel yaz pikniğini 39 yıldır her yıl yapılmaya devam ediyor. İlim Hikmet Vakfı Başkan Yardımcısı Atabay Çelik, 1985 yılından beri birkaç yıl ara verilmiş olmasına rağmen İlim Hikmet Yaz Pikniği’nin her yıl devamlı surette yapıldığını belirterek, vakıf mensubu katılımcı ailelere teşekkür etti.


Melikgazi Mimarsinan Evliyalar Parkı’nda gerçekleştirilen İlim Hikmet Vakfı Piknik Programı  Kur-an’ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşması yapan İlim Hikmet Vakfı Başkan Yardımcısı Atabay Çelik, “Özellikle bugünlerde birlik beraberliğe daha fazla ihtiyacımız var” diyerek vakıv çalışmaları hakkında bilgiler verdi.


Eğitimci Mustafa Balaban da 'Hayata iyilik penceresinden bakmak' konulu  bir konuşma yaptı.

Bir kısım ailelerin sabah kahvaltısıyla başlayan piknik programı, ikram edilen öğle yemeğinin yanı sıra, gençler ve çocuklar arasında bilgi ve eğlenceli yarışmalar yapıldı.

Haber Merkezi

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