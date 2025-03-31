İlim Hikmet Vakfı mensupları bayramlaşmada buluştu
Kayseri İlim Hikmet Kültür ve Dayanışma Vakfı mensupları geleneksel bayramlaşma buluşmasında, Sahabiye Mahallesi'ndeki yeni binasında bir araya geldi.
İlim Hikmet Vakfı mütevvelli, yönetici ve mensuplarının iştirak ettiği bayramlaşma programında Vakıf Başkanı Fatih Kaya katılımcılara teşekkür ederek, bayramlaşma ve birlik beraberlik içinde olmanın önemine dikkat çekti.
Kur'anı Keri tilaveti ve dualarla devam eden bayramlaşma programına çok sayıda vakıf mensubu katıldı.