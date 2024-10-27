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  • İsrail'de kamyon, askeri üs yakınlarındaki otobüs durağına daldı: 6'sı ağır 35 yaralı

İsrail'de kamyon, askeri üs yakınlarındaki otobüs durağına daldı: 6'sı ağır 35 yaralı

İsrail'de bir kamyonun başkent Tel Aviv'deki Glilot Askeri Üs yakınlarında bulunan otobüs durağına dalması sonucu 6'sı ağır 35 kişi yaralandı.

İsrail'de kamyon, askeri üs yakınlarındaki otobüs durağına daldı: 6'sı ağır 35 yaralı
Kayseri GündemEditör

İsrail’de bir kamyonun başkent Tel Aviv’deki Glilot Askeri Üs yakınlarında bulunan otobüs durağına dalması sonucu 6’sı ağır 35 kişi yaralandı.

İsrail’de kamyon otobüs durağına daldı. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Tel Aviv’deki Glilot Askeri Üs yakınlarında bulunan otobüs durağında yaşanan olayda 6’sı ağır 35 kişi yaralandı. Polis, olayın bir otobüsün durakta yolcu indirdiği sırada gerçekleştiğini belirtti.

Kamyon şoförünün bölgedeki silahlı siviller tarafından vurulduğu kaydedilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

1ha
Kayseri Gündem

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