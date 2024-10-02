İsrail'e artık hiçbir yer güvenli değil: Büyükelçilik yakınlarında 2 patlama

İsrail’in Kopenhag Büyükelçiliği yakınlarında çifte patlama meydana gelirken olayda yaralanan olmadı.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın kuzeyinde bulunan İsrail Büyükelçiliği yakınlarında iki patlama meydana geldi. Olayda yaralanan olmadığını açıklayan Kopenhag polisi, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Patlamanın meydana geldiği alan güvenlik çemberine alınırken bölgeye asker konuşlandırıldı. Polis Sözcüsü Jakob Hansen bölgede incelemenin devam ettiğini ifade ederek “Patlamaların büyükelçilik ile bağlantılı olup olmadığını söylemek için çok erken” dedi.

İsrail Büyükelçiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, patlamanın şok edici olduğu ancak Danimarka polisine soruşturmada güven duyulduğu kaydedildi.

Yahudi okulunda eğitime ara

İran’ın İsrail’e dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği füze saldırısının arkasından gelmesi dikkat çeken patlama sonrasında, Kopenhag’daki büyükelçiliğin yakınında bulunan bir Yahudi okulunda bugün eğitime ara verildi.