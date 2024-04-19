İsrail'i çöp konteynerine çizdikleri amblemle protesto ettiler

Niğde'de İsrail'in bayrağında bulunan amblem çöp konteynerine çizilerek, protesto edildi.

İsrail'i çöp konteynerine çizdikleri amblemle protesto ettiler
Kayseri GündemEditör

Niğde’de İsrail’in bayrağında bulunan amblem çöp konteynerine çizilerek, protesto edildi.

Gazze’ye saldırılarını sürdüren İsrail’e tepkiler sürüyor. 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar nedeniyle protesto edilen, ürünleri boykot edilen İsrail’in bayrağındaki amblem bu kez çöp konteynerine çizildi.

Niğde merkez İlhanlı Mahallesi’nde yaşanan olayın ardından konteyner üzerindeki işareti fark eden mahalle sakinlerinin durumu sosyal medya hesaplarında paylaşması üzerine amblem çizili konteyner kaldırılarak yerine yenisi konuldu.

İHA
Kayseri Gündem

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