İsrail Soykırımı Cumhuriyet Meydanında lanetlendi

Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu tarafından Kayeri Cumhuriyet Meydanında düzenlenen basın açıklamasında 111 gündür, Filistin'de yaşanan İsrail vahşet ve soykırımları lanetlendi.

İsrail Soykırımı Cumhuriyet Meydanında lanetlendi
Kayseri GündemEditör

Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu tarafından yapılan basın açıklamasında, Adalet Divanı'nda alınan İsrail'in uyguladığı soykırımlara yönelik davalarda tüm vicdan sahibi ülkelerle beraber, Türkiye'nin müdahil olması gerektiği vurgulanırken, Siyonist işgalci İsrail rejimine dur diyen Yemen'e de her türlü desteğin sağlanması gerektiğinin altı çizildi.

Limanlarımızdan siyoist rejime taşınan mallara müsaade edilmemesi gerektiği belirtilen basın açıklamasında hükümetin ticari anlaşmaları askıya alıp, ABD ve Avrupa'nın İsrail vahşetinin işbirlikçileri olduğu ve küfrün tek millet olarak hareket ettiği vurgulandı.

Kayseri Cumhuriyet Meydanında yapılan basın açıklaması akabinde eski Müftü Mehmed Göktaş duada bulunarak, İsrail zulmünün biran önce durmasını ve zulüm işbirlikçilerinin birbirlerinin başına bela edilmesini Cenabı Allah'tan diledi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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