İsrail ürünlerini kullanmama kararı aldılar

Türkiye’de İsrail ürünleri protesto edilirken, Nevşehir’de de bu protestonun adeta kapsama alanları genişledi. Şehirdeki tüm okulların kantinlerinde, İsrail ürünlerinin satılmadığı ve adeta boykot kararı alındığı öğrenilirken, boykot kararına yeni firmalar da eklendi.

Gazze’yi kuşatarak binlerce masum insanı sistematik olarak katleden İsrail’i protesto etmek amacıyla, Nevşehir’de faaliyet gösteren Kadıneli Kadın Kooperatifine ait sosyal tesisinde İsrail menşeli ürünlerin kullanımı yasaklandı. Nevşehir’in Uçhisar Kasabasında faaliyette bulunan Kadıneli kooperatifine ait restoranda İsrail ürünleri kullanmama kararı aldıklarını söyleyen Kooperatif Başkanı Şeyma Burçin Gölgesiz; “İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği insanlık suçundan dolayı İsrail ürünleri protesto ediliyoruz. İsrail Gazze’de günlerdir, Filistin halkına baskı uygularken, savaş suçu işlemeye de devam ediyor. Başta hastaneler olmak üzere savunmasız halkın üzerine bombalar yağdıran İsrail, dünyanın gözü önünde katliamlarına devam ediyor. Türkiye’de geniş bir kesim İsrail ürünlerini protesto etmeye başladı. Biz de Kadıneli Kadın Kooperatifi olarak aldığımız yönetim kurulu kararı ile İsrail ürünlerini kullanmama kararı aldık" dedi