İsrailli rehine yakınlarından mecliste boyalı eylem

İsrailli rehinelerin yakınları meclis oturumu sırasında ellerine sarı boya sürerek, İsrail hükümetini protesto etti.

Gazze Şeridi’ndeki İsrailli rehinelerin yakınlarının İsrail hükümetine yönelik protestoları sürüyor. İsrail Meclisi’nin (Knesset) genel kurul salonundaki izleyici locasında bulunan rehine yakınları ve aktivistler oturum sırasında boyalı eylem gerçekleştirdi. Protestoculardan biri ellerindeki sarı boyayı locanın camına sürerken, diğer 3 kişi ise boyalı ellerini havaya kaldırarak eylem yaptı. Bir eylemci de rehine fotoğrafını kaldırarak slogan attı. Meclisteki muhalif milletvekilleri ise ellerini kaldırarak eylemcilere destek verdi.

Güvenlik görevlileri eylemcilere müdahale ederken, müdahale sırasında protestocular ve görevliler arasında küçük çaplı arbede yaşandı. Göstericilerin dışarı çıkarılmasıyla eylem kısa sürede sona erdi.

İsrailli rehinelerin yakınları, rehinelerin serbest bırakılmaması nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümeti suçluyor.