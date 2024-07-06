İşyerlerinin camlarını kıranlar yakalandı

Kayseri'de işyerlerinin camlarını kırdığı tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan kayıtları olduğu belirlendi.

İşyerlerinin camlarını kıranlar yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de işyerlerinin camlarını kırdığı tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan kayıtları olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde meydana gelen olaylarla ilgili olarak sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda bir işyerinin camlarının kırıldığı görüntüleri üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde olaya karışan şüphelilerin ’Evden Hırsızlık ve Mala Zarar Verme’ suçlarından kaydı olan V.H., ’Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali’ suçundan kaydı olan B.H. ve A.K. olduğu belirlendi. Şüpheliler polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Kayseri Gündem

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