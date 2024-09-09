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İtfaiyecilik Bölümü öğrencilerine Büyükşehir ve Milli Eğitim Müdürlüğü desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nde öğrenim gören öğrencilere eğitim alanında katkı sağlanması ve ekipman desteği sunulmasını içeren iş birliği protokolü imzalandı.

İtfaiyecilik Bölümü öğrencilerine Büyükşehir ve Milli Eğitim Müdürlüğü desteği
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilere eğitim alanında katkı sağlanması ve ekipman desteği sunulmasını içeren iş birliği protokolü imzalandı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha etkin ve kaliteli bir yerel yönetim hizmeti için kentteki kamu kurum ve kuruluşları ile dayanışmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilere eğitim alanında katkı sağlanacak ekipman desteği sunulmasına imkân tanıyacak iş birliği protokolü imzalandı.

Kayseri İl Müdürlüğü’nde düzenlenen protokol imza törenine, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ve İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilere eğitim alanında katkı sağlanarak ekipman desteği sunulacak.

Haber Merkezi
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