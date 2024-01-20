İYİ Parti adayı Kılınç'tan öğrencilere 'Jest Vaad'

İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, belediye başkanı olarak seçilmesi halinde gençlerin için planladıkları projelerden bahsederek, “En önemli konulardan birisi olan istihdama yönelik projemiz var, Melikgazi’de iş sorunu olmayacak. İkinci en büyük problem üniversite; eğitim süresi boyunca maddi ihtiyaçları var ve en öncelik vereceğimiz konulardan birisi burs. İlk yıl için 10 bin öğrenciye burs vermeyi hedefliyoruz zamanla da artacak. Her yıl bin öğrencimizi Avrupa seyahatine göndererek 10 ülke gezdireceğiz” dedi.

İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri’ programında Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı. Kılınç, gençlere yönelik yapacakları projelerden bahsetti. Gençlerin yüzünde hüzün olduğunu ve onlara umut aşılanacağını belirten Kılınç, “Lidere değil de sisteme oy verseydik siyaset böyle olmazdı. En büyük eksik sistemdir. 15-20 yıllık planlar yaptık ve sistemi getireceğiz. 5 yıl sonra bu sistemi belediyeciliğe dahil edersem ülkeye de örnek olursa Melikgazi’ye daha genç birisi gelsin onun görevi bitince de ondan genci gelsin. Yani insanlar karizmatik Sedat Kılınç karizmatik, lider duruşlu demesinler ve sisteme baksınlar. Yapacağı projelere baksın, bunu aşalım bu ülkede. 15-20 yıllık planlarımız var. Melikgazi’de gençlerle ilgili ciddi projelerimiz var. Gençlerin yüzünde hüzün var ve umutsuzlar. İlk yapacağımız iş onlara umudu aşılamak. Bu ülkede bir şeylerin değişeceğini göstermemiz lazım” diye konuştu.

‘MELİKGAZİ DE İŞ SORUNU OLMAYACAK’

İstihdama yönelik projelerden bahseden Kılınç, “Bu ülkenin istikbali gençlerdir. En önemli konulardan birisi olan istihdama yönelik projemiz var, Melikgazi’de iş sorunu olmayacak. İkinci en büyük problem üniversite; eğitim süresi boyunca maddi ihtiyaçları var ve en öncelik vereceğimiz konulardan birisi burs. İlk yıl için 10 bin öğrenciye burs vermeyi hedefliyoruz zamanla da artacak. Her yıl bin öğrencimizi Avrupa seyahatine göndererek 10 ülke gezdireceğiz” dedi.