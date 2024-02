İyi Parti Adayı Yücel'den Seçim çalışmalarında kamu kaynaklarının kullanılmasına tepki

Belediyenin kurumlarından KASKİ tarafından getirilen büyük jeneratörlerin AKP organizasyonunda kullanıldığına dair fotoğraf paylaşan Kazım Yücel, " Hiçbir siyasi parti, hele de Akp kul haklarından bahsederken, tüm halkın mallarını kendi seçim ikballeri için şahsi seçimlerinde kullanıyor. En azından size oy vermeyenler adına söylüyorum bu haktır, hakkımızı helal etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı düzenlenen organizasyonla adayların Erciyes Kültür Merkezinde kamuoyuna tanıttı. Adaylarını tanıtan Cumhur İttifakı da kamunun bütün imkanlarını kendi tanıtımları için seferber etti. Bugüne kadar belediye imkanları ile afişler asan, afişlerin asılmasında itfaiye araçlarını kullanan Cumhur İttifakı bu kez de EKM'deki tanıtım için Kaski'ye ait jeneratörleri kullandı. Jeneratörlerin yüklenmesi, getirilmesi ve indirilmesinde de belediye araçları AKP'ye hizmet etti. Bu duruma İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel tepki gösterdi. Yücel, hakkını helal etmediğini duyurdu.

Yazılı bir açıklama yapan Yücel, "AKP, dün yaptığı organizasyon için tüm kamu imkanlarını seferber etti. Tanıtım programı için resmi kurumların araç ve gereçlerini korkusuzca ve hiçbir çekince hissetmeden kullandı. Kamuya ait koca koca jeneratörler, yine kamunun araçları ile organizasyonun yapılacağı alana taşındı. Yükleme maliyeti, taşıma maliyeti, indirme maliyeti ve geri götürme maliyetini bu milletin sırtına AKP'liler tarafından yükledi. Sizin tanıtımınız için kullandığınız araç ve gereçlerin her birinde bu milletin hakkı var. Hadi size oy verenler bura rıza gösterdi ama size oy vermeyenler hakkını helal etmeyecek. Ben de hakkımı helal etmiyorum. Seçim meydanlarında kul hakkı yemenin büyük bir günah olduğunu ve herkesin hakkını koruduğunu ileri sürenler, sizler milletin hakkını böyle mi koruyorsunuz? Yazık, günah! Allah'tan korkmuyorsunuz bari kuldan utanın. Peygamber efendimiz (sav) " “Devlet malından bir hırka bile aşıran savaşta bile ölse şehit olamaz.” diye buyurmuş. Devletin bir hırkasını aşıranın şehit sayılmadığı dinimizde acaba siz nasıl hesap vereceksiniz? Bırakın hırkayı, kamunun malını hamudu ile birlikte götürüyorsunuz" diye tepki gösterdi.

Yücel, "Allah'a şükürler olsun ki biz İyi'ler kendi öz kaynakları ve helal paraları ile seçim kampanyasını yürütüyoruz. Her gittiğimiz yerde helal paramızı harcıyoruz. Yakıtımız da yemeğimiz de buluşmalarımız da seçim afişlerimiz de kendi cebimizden çıkan para ile harcanıyor. Kul hakkının ne demek olduğunu iyi biliyoruz, kul hakkını yemenin cezasını da biliyoruz. Seçimi kazanacağız ve sizden her bir vatandaşın da her bir kuruşunun hesabını soracağız. Sanmayın ki yaptıklarınızla kalacaksınız. Önce biz hesabını soracağız, mahşerde de yüce Yaradan" diyerek sözlerini bitirdi.