İyi Parti adayı Yücel'in 'akıllı idarecilerimiz yok' açıklaması tepki çekti

Kadir Has ile ilgili konuşan İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel; “Kadir Has’ın stadyumdaki ismini değiştirmek kolay. Bizim maliyeye borcumuz var, seçime 1 buçuk ay kalmış ve bunu idare edemeyen direksiyonun başında bir belediye başkanı var. Bunu ödemek için cami satılmaz ve ben bunun izahı olduğunu düşünmüyorum. Müslümanım diyen bir belediye başkanı cami vermek durumunda kalıyorsa oturduğum evi veririm camiyi vermem. Kayseri çok akıllı diyoruz ama akıllı idarecilerimiz yok” dedi.

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Yol Açık’ programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Kadir Has ile ilgili konuşan İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel; “Kadir Has ile ilgili bir açıklama gelmiş ancak içinde camii, okul da var sattıkları. Kadir Has’ı sembolik olarak Kayseri halkı bizim diye biliyor. Siz başarılı bir belediye başkanıysanız vermeyi değil Gençlik ve Spor Bakanlığından o kısmı almayı hesap edeceksiniz. Kadir Has’ın stadyumdaki ismini değiştirmek kolay. Bizim maliyeye borcumuz var, seçime 1 buçuk ay kalmış ve bunu idare edemeyen direksiyonun başında bir belediye başkanı var. Bunu ödemek için cami satılmaz ve ben bunun izahı olduğunu düşünmüyorum. Müslümanım diyen bir belediye başkanı cami vermek durumunda kalıyorsa oturduğum evi veririm camiyi vermem. Kayseri çok akıllı diyoruz ama akıllı idarecilerimiz yok” dedi.