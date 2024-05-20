Kayserispor U17 takımı üçüncü oldu

U17 Elit B Ligi Play-Off üçüncülük-dördüncülük maçında Kayserispor rakibi İstanbulspor'u 2-1 yenerek üçüncü oldu.

Kayserispor U17 takımı üçüncü oldu
Kayseri GündemEditör

U17 Elit B Ligi Play-Off üçüncülük-dördüncülük maçında Kayserispor rakibi İstanbulspor’u 2-1 yenerek üçüncü oldu.

Stat: Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi

Hakemler: Göktan Demeli, Onur Tokmaz, Ömer Faruk Topçu

Kayserispor U17: Hasan Kaan, Enes Melih Gökçek, Ahmet Buğra Baykal, Kayra Cihan (Fırat Adar Altaş dk. 46), Mustafa Tarık Obut, Batuhan Özgan, Burak Erkan, Necip Özer (Hüseyin Erdem Arıkan dk. 87), Mahmuthan Polat (Yusuf Göktaş dk. 87), Alihan Şener (Cesur Saitov dk. 71), Efehan Paşayiğit (Alperen Öztaş dk. 71)

İstanbulspor U17: Muhammed Kaan Akdağ, Talha Gündoğdu, Arda Demir, Muhammet Türker Özbey (Ömer Faruk Şentürk dk. 59), Mustafa Taha Yazıcı (Çınar Yalnızoğlu dk. 46), Berat Bozkuş (Mert Ali Emir dk. 75), Yağız Efe Tan (Ömer Faruk Uzun dk. 68), Mert Mehmet Coşkun, Muhammed Fatih Filizoğlu (Efe Alikan dk. 59), Hacı Memet Koşak, Semih Mert Korkmaz

Goller: Çınar Yalnızoğlu (KK), Burkan Erkan (dk. 55), (Kayserispor U17), Yağız Efe Tan (dk. 50) (P) (İstanbulspor U17)

Kayserispor U17 takımı üçüncü oldu
Kayserispor U17 takımı üçüncü oldu
İHA
Kayseri Gündem

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