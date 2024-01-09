İyi Parti Belediye Başkan Adayları Belli Oldu

İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel, “Hemşehrilerimizin düşündüğü bir Kayseri ortaya koyacağız”

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, “Kazım Yücel diyenleri, beni tavsiye edenleri mahcup etmeyecek şekilde çalışma ortaya koyacağız. Kayseri’deki tüm hemşehrilerimi kucaklayacağım, hepsinin Kazım’ı olacak, onların düşündüğü bir Kayseri ortaya koyacağız” dedi.

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı. Yücel, vatandaşların beklediği bir Kayseri’yi ortaya koyacaklarını ifade ederek, “Kazım Yücel diyenleri, beni tavsiye edenleri mahcup etmeyecek şekilde çalışma ortaya koyacağız. Kayseri’deki tüm hemşehrilerimi kucaklayacağım, hepsinin Kazım’ı olacak, onların düşündüğü bir Kayseri ortaya koyacağız. Allah’ın izniyle bu fırsatı verirlerse bunu tek başımıza değil hep birlikte yaptığımızda o gün yine çıkıp ifade edeceğiz. Ben karşı tarafta olabilecek adayların hepsini biliyorum ve hepsiyle de mesaimiz oldu. Ben 5 yıl, 5 yıl da geriye gittiğimizde yüzlerine baka baka Kayseri’deki eksikleri söylediğimde çaresiz tabloyu hepsinde gördüm. Bunların düzenlenmesi, hangisi çıkarsa çıksın tekrar değişmeyecek bir Kayseri çıkacak o yüzden ben adayın kim olduğu değil adayımızla çok seviyeli bir siyaset yaparak Kayseri’de projelerin yarıştığı, yarışacağı bir tablo olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç: “Endüstriyel projelerimizle Melikgazi kaynak üreten bir ilçe olacak”

İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, Melikgazi’de yapacakları projelerle hem Türkiye’de hem de dünyada ses getireceklerini ifade ederek, “Melikgazi için öyle projelerimiz var ki endüstriyel projelerimiz, çalışmalarımızla Melikgazi, kaynak üreten bir belediye olacak. Ayrıca hiçbir vatandaşımız geçim sıkıntısı çekmeyecek, hiçbir çocuğumuz da okula aç gitmeyecek. Kayseri’de iyi belediyeciliğin nasıl yapıldığını göstereceğiz” dedi.

İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Melikgazi ilçesinin İldem, Beyazşehir ve Anbar’ına kadar birçok semtinde faaliyetler gösterdiğini, bu semtlerin her sokağını ve caddesini iyi bildiğini vurgulayan Kılınç, “Melikgazi’deki semtlerimizin esnafını, halkını da gayet iyi tanıyan birisiyim. Bu noktada bir siyasetçi olarak değil, iş insanı olarak Kayseri’nin kültürel, sanatsal faaliyetlerine de hep destek olmaya, katkı sağlamaya gayret gösterdik. Bu sebeple halkımızın karşısına farklı bir aday profiliyle çıkıyorum. Seçim sürecinde de kimseyle kişisel tartışmaya girmeyeceğiz, bizim için en önemli olan konu halkımıza ne kazandıracağımızdır. Projelerimizi hayata geçirme hususunda da elimizden gelen ne varsa ortaya koyacağız” dedi.

Kazandıkları takdirde sosyal belediyecilik anlayışını benimseyeceklerini ifade eden Kılınç, “Bir vatandaşımız, çocuğunun okulu için harçlık veremiyorsa bu durum şahsım adına çok büyük bir problemdir. Melikgazi’deki hiçbir çocuğumuzu okula aç göndermeyeceğiz, hiçbir vatandaşımız geçim sıkıntısı çekmeyecek. Melikgazi Belediyemiz, hiçbir zaman kaynak aramayacak çünkü öyle projelerimiz var ki dünyada ses getirecek endüstriyel projelerle sürekli kaynak üreten bir belediye olacak. Kayseri’de iyi belediyeciliğin nasıl yapıldığını göstereceğiz” şeklinde konuştu ve siyasetin yeni bir nefese ihtiyacı olduğunu ifade ederek adaylar arasında proje bazlı yarışılması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Şahin, “Kocasinan köy gibi kaldı”

Kocasinan ilçesinde sorunlar olduğunu ve köy olarak kaldığını söyleyen İYİ Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Yurdaer Şahin, “Kocasinan’ın yardıma muhtaç bir ilçe olduğunu biliyorum. Kocasinan’ın gettolar bölgesi olduğunu biliyorum. Biz bu problemlere çözüm üretmek için bu işe talip olduk. Kocasinan atıl, kocaman bir köy gibi kaldı. Bu ilçede Türkiye’nin en büyük barajlarından bir tanesi var ama Kocasinan’ın toprakları suya muhtaç” dedi.

İYİ Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Yurdaer Şahin, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Kocasinan Belediye Başkanı olduğunda model bir belediyecilik örneği sergileyeceğini dile getiren Şahin, “Kocasinan’ın sorunlarını biliyorum. Kocasinan’ın nasıl atıl bırakıldığını, Kocasinan’ın yardıma muhtaç bir ilçe olduğunu biliyorum. Kocasinan’ın gettolar bölgesi olduğunu biliyorum. Biz bu problemlere çözüm üretmek için bu işe talip olduk. Kocasinan atıl, kocaman bir köy gibi kaldı. Bu ilçede Türkiye’nin en büyük barajlarından bir tanesi var ama Kocasinan’ın toprakları suya muhtaç. Oraya bir kapalı sulama sistemi yapılamadı, üretim desteklenemedi. Biz üretimi destekleyeceğiz. İnsanları yardıma muhtaç olmaktan çıkartıp üretilen hasattan gelir elde etmesini sağlayacağız. Burada model belediyecilik yapmak durumundayız. Belediyenin görevi çöp toplamak, yolları asfaltlamak olmamalı. Aynı zamanda Kocasinan üretim çiftliklerinin çok yoğun olduğu bir bölge. O çiftliklerden çıkan gübreler koku ve sinek yapıyor. Bunların çözümleri çok basit ama maalesef belediye bu konulara hiç el atmadı” ifadelerini kullandı.

‘SAHABİYE ÇOK RİSKLİ BİR BÖLGE’

Kocasinan’da birçok bölgede sorunların olduğuna dikkat çeken Şahin, “Kocasinan’da birçok kentsel dönüşüm bölgesi var. Sahabiye mahallesinde çalışmalar başladı bir türlü bitmedi. Şimdi orada nerden geldiği, ne yaptığı belli olmayan kayıt dışı insanlar yaşıyor. Sahabiye çok riskli bir bölge. Yeni Mahalle ve Argıncık’ta benzer durumlarla uğraşıyor. Argıncık 25 senedir aynı. Bu arkadaşlar bunu yapamadıysa biz yapacağız diyoruz” şeklinde konuştu.