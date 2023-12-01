İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı
İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Mustafa Işık, il yönetimiyle uyumsuz çalışması sebebiyle görevden alındı.
- 01.12.2023 21:01
- Güncelleme: 01.12.2023 21:01
İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Mustafa Işık, il yönetimiyle uyumsuz çalışması sebebiyle görevden alındı.
İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Mustafa Işık, il yönetimiyle uyumsuz çalışması sebebiyle görevinden ihraç edildi. Işık’ın yerine ise henüz kimin atanacağı belli değil.
1ha
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