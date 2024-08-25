İyilik Halkası Derneği, 100 çocuğu sünnet ettirdi

Kayseri İyilik Halkası İnsani Yardım Derneği, derneğin 10'uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla 100 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğu sünnet ettirdi. Sünnet öncesi bir düğün salonunda sünnet töreni düzenlendi. Törene AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Kocasinan AK Parti İlçe Başkanı Gülhan Dulda İmamoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Başkanı Mehmet Ali Karcı ve ekibi de katıldı. Sünnet öncesi düzenlenen törende çocuklar palyaçolarla ve müzik eşliğinde eğlenceli vakit geçirdi. Törende ayrıca Hunat Camii Müezzini Fatih Demir de Kur’an-ı Kerim tilaveti okudu.