Jandarma ekipleri aranan 532 kişiyi yakaladı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 532 kişi yakalandı.

Jandarma ekipleri aranan 532 kişiyi yakaladı
Kayseri GündemEditör

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 532 kişi yakalandı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1 Ocak - 20 Şubat 2024 tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda Türkiye genelinde çeşitli suçlardan aranan 532 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslar arasında 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 51 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 11 kişi, 10-20 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi ve 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 3 kişi bulunuyor.

İHA
Kayseri Gündem

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