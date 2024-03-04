Kamil Karabörk düzenlenen törenle Kayseri'den uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Kayseri'den Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Kamil Karabörk, İl Emniyet Müdürlüğü'nden yeni görev yerine uğurlandı.

Kamil Karabörk düzenlenen törenle Kayseri'den uğurlandı
Kayseri GündemEditör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Kayseri’den Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Kamil Karabörk, İl Emniyet Müdürlüğü’nden yeni görev yerine uğurlandı.

Kayseri’den Mersin’e atanan İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk; Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı ve personelin katılımlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü’nden uğurlandı.

Karabörk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

“2019 yılından itibaren görev yapmaktan şeref duyduğum Kayseri’den, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne atamamdan dolayı ayrılıyorum. Benden desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Hakkınızı helal edin.”

Kamil Karabörk düzenlenen törenle Kayseri'den uğurlandı
Kamil Karabörk düzenlenen törenle Kayseri'den uğurlandı
Kamil Karabörk düzenlenen törenle Kayseri'den uğurlandı
İHA
Kayseri Gündem

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