Kamuda tasarrufu tınlayan yok: Festival belediyeciliğine devam

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hafta sonu Anadolu’nun iç denizi Kuşçu’da ilk defa düzenlenecek olan ve Dünya üzerinde yapılan festivaller arasında ilk 3’de gösterilen Dragon Festival’ine tüm vatandaşları davet etti.

Bu Barajın Suyu Nereden Geliyor?

İlan ve duyuru panoları dışında, Kuşçu Marina barajı üzerine kurulacak platformlar, oluşturulacak konaklama mekanları, yeme-içme ve konaklama masrafları, verilecek ödül ve hediyeler, organizasyon firmasına ödenecek bedel ve oluşacak maliyet, kamunun sıkı tasarruf tedbirleri uyguladığı bir dönemde, nereden, nasıl ve kimlerden karşılanacağı merak konusu.

Kocasinan Belediyesi tarafından 27-28 Temmuz'da Kuşçu Marina Barajı'nda yapılacak olan 'maksimum eğlence, dans ve sahne şovlarını' içeren Dragon Festivali, kamuda katı bir şekilde uygulanan tasarruf tedbirlerine takılmıyor mu?

Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest İşbirliği ile 27-28 Temmuz tarihleri arasında Kuşçu Marina’da gerçekleştirilecek olan festival için hazırlıklar tamamlandı. Türkiye’nin ve Kayseri’nin önde gelen kurumsal firmalarının kıyasıya rekabet edeceği festival, yarışmaların yanı sıra sahne şovu, DJ performansı ve birçok etkinlik ile katılımcılar 2 gün boyunca unutulmaz bir hafta sonu yaşayacak. Türkiye’nin en büyük kurumlar arası festivali ‘Dragon Festivali’, Kayseri’de Kuşçu Marina’da gerçekleştirilecek. Dünyada popülarite giderek artan Festivali’nin, Kocasinan Kuşçu Marina’nın tanıtımı ve Kayseri’nin turizm potansiyeline büyük katkı sağlaması düşünülüyor. Festivale ortalama 50 bini aşkın kişinin katılımı bekleniyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 27-28 Temmuz tarihleri arasında Kuşçu Marina’da ilk defa düzenlenecek olan organizasyon için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, “Kentin sosyal hayatına renk katacak olan ve iki gün sürecek festival için tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Kuşçu Barajı’nda unutulmaz bir hafta sonu bizleri bekliyor” dedi.

Kayseri’de farklı etkinliklerle birlikte çok renkli iki gün yaşanacağını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, "Yarışmadan çok kurumsal bir platforma dönüşen Dragon Festivali’ne Kayseri’mizde yoğun talep oldu ve kurumlar birden fazla takım çıkardı. Etkinlik çerçevesinde zengin bir program hazırladık. Dünyanın en büyük festivallerinden birisini Kayseri’de gerçekleştireceğiz. Festivalde dragon bot yarışması, dans yarışması, ritim grubu, kostüm yarışması ve DJ Performansa kadar 7’den 70’e herkese hitap edecek birçok etkinlik yer alacak. Alışveriş stantları yer alacak. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Kuşçu Marina’da unutulmaz iki gün geçireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı Festivale davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin farklı şehrinde uygulanan, bugüne kadar iki bin 500 takım, beş bin beş yüz yarışmacı ve üç yüzeli bin davetli ile buluşan Dragon Festivali’ne katılacak katılımcılar, festival hakkında daha detaylı bilgi için; Uniplay Summer Fest web: www.dragonfestivalikayseri.com.tr / İnstagram: dragongestivalikayseri adreslerini ziyaret edebilir veya 0532 704 92 24 numaralı telefon ile iletişime geçebilir.

Dragon Festivali’nin program akışı ise şu şekilde:

27 Temmuz Cumartesi

09:00-kapı açılış

10:30-açılış seramonisi

11:00-yarışların başlangıcı

12:00-dj performansı

15:00-kostüm yarışması sahne şovları

18:00-federasyon kupası yarışı

18:00-kupa töreni

28 Temmuz Pazar

09:00-kapı açılış

10:30-açılış seramonisi

11:00-yarışların başlangıcı

12:00-dj persormansı

13:00-dans yarışması

15:00-sahne şovları

18:00-final yarışları

18:30-kupa töreni

Kano sporu ve Dragon nedir?

Tüm dünyada yaygın olarak yapılan bir su sporu olan Kano sporu, gerek bireysel gerekse takım olarak yapılıyor. Dragon bot tekneleri ise 12 veya 22 kişiliktir. 12 kişilik dragonda 10 kişi kürekçi olarak yarışıyor. Bir kişi davulla dümende tempo verir. Bir kişi ise kuyrukta bulunuyor. Dragon bot yarışmaları düz bir hat üzerine kurulan parkurlarda yapılıyor. Amaç ise parkuru en kısa sürede bitirmek. 200 metre ve 500 metrelik mesafelerde dragon kano uluslararası yarışları yapılıyor.