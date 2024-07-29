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Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas'ta kamyonla otomobilin karıştığı kazada otomobilin yolcu koltuğunda oturan 1 kişi öldü, araçta bulunan diğer 3 kişi de yaralandı.

Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta kamyonla otomobilin karıştığı kazada otomobilin yolcu koltuğunda oturan 1 kişi öldü, araçta bulunan diğer 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas-Ankara Karayolu Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi. Kazada, Sivas’tan Yıldızeli istikametine gitmekte olan E.Ö. yönetimindeki 26 E 1421 plakalı Ford marka kamyon, Direkli istikametinden gelerek kavşağa giren H.Ö. yönetimindeki 34 PB 8324 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı. Otomobilin yolcu koltuğunda bulunan S.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçta bulunan sürücü H.Ö., E.Ö. ile S.Ö. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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