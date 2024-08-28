Kano tutkunlarına tesis müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza ilçesinin Böke Mahallesi’ni ziyaret ederek bir kısmı bölgeden geçen Zamantı Irmağı’nda kano yaptı. Kano sporu için tesis müjdesi veren Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin elinin değmediği hizmetler her zaman eksik kalır. 2024 ACES Avrupa Spor Şehri olan Kayseri’mizi, inşallah su sporlarının merkezi haline getirme yönünde de gayret göstereceğimizi buradan paylaşıyorum” dedi.

Hayata geçirilen hizmetlerle ‘Kayseri Modeli Belediyecilik’ markasına büyük bir katkı sunan ve yerel yönetim hizmetlerinin sınırlarını zorlayan proje ve birçok alandaki yatırım ve destekleri ile eğitimden sağlığa, kültür sanattan turizme, tarım ve hayvancılıktan spora her kesimin takdirini toplayan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’ye değer katacak gayretlerini sürdürüyor.

Sporun ve sporcunun dostu Başkan Büyükkılıç, kanoya binerek kürek çekti

İlçe ziyareti çerçevesinde Tomarza’ya giden Büyükkılıç, ilçenin keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellikleri barındıran mahallelerinden Böke Mahallesi’ni ziyaret ederek, bir kısmı bölgeden geçen ve mahalleye ayrı bir doğal güzellik katan Zamantı Irmağı’nda kanoya binerek kürek çekti.

Kano gezintisinin ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin zenginliklerini değerlendirmeye çalıştıklarına dikkat çekerek, “Cenab-ı Allah’ın lütfu Zamantı o kadar cömert ki yeri geliyor sulama, yeri geliyor hidroelektrik santrali katkısı, yeri geliyor kano, yeri geliyor rafting ve tabi ki bu zenginlikleri de bölgemizde değerlendirmeye çalışıyoruz. Valiliğimizin, Gençlik Spor İl Müdürlüğü’müzün ve tabi ki bizlerin de destekleriyle Tomarza’mıza yakın Böke Mahallemize gelmek suretiyle kanodan yararlanma fırsatını elde ediyoruz. Sporu seven, macerayı seven dostlarımıza tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Böke Mahallesi’nde Zamantı Irmağı üzerinde kano yapma imkânı sunan sporseverlere ve kano tutkunlarına bölgedeki imkânları daha iyi düzeye getirmek amacıyla bir tesis müjdesi verdi. Büyükkılıç, “Burada imkânları daha iyi düzeye getirmek amacıyla dostlarımızın bizden istediği su, elektrik, sosyal tesis mantığı içerisinde diğer ihtiyaçlarını da karşılayacak çalışmalara destek vereceğimizi buradan ifade etmek istiyorum” dedi.

“Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin elinin değmediği hizmetler her zaman eksik kalır”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin elinin değmediği hizmetlerin her zaman eksik kalacağına vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“O açıdan Tomarza’mızın gönül insanlarının bizden bu mütevazı taleplerini önemsiyoruz. Dostlarımızı yerinde gördük, hatta kısmen de bu spora kendimizi temas ettirdik. Dayanışma içerisinde üzerimize düşeni yapacağız. Burada fedakârca ve olumsuz koşullara rağmen bir kano merkezi oluşturan dostlarımızı tebrik ediyorum. Ekibimize teşekkür ediyorum. Valimize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’müze, diğer kardeşlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah el ele, gönül gönle 2024 ACES Avrupa Spor Şehri olan Kayseri’mizi, su sporları alanında da gerek Yamula Barajı’ndaki Marina bölgesindeki çalışmalarla, gerek bu bölgedeki kano çalışmalarıyla, gerekse Kapuzbaşı Şelalelerimizin olduğu bölgedeki rafting çalışmalarıyla inşallah su sporlarının merkezi haline getirme yönünde de gayret göstereceğimizi buradan paylaşıyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun, kazasız, belasız olsun diyoruz.”

Büyükkılıç, daha sonra kano tutkunu gençlerle sohbet ederek, sporcularla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyarette, Başkan Büyükkılıç’a AK Parti Tomarza İlçe Başkanı Erhan Şahin ile Milliyetçi Hareket Partisi Tomarza İlçe Başkanı Halil İbrahim Özcan eşlik etti.