Kapadokya'da okçuluk festivali düzenlendi

Kapadokya Bölgesi’nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde Kapadokya Geleneksel Okçuluk Festivali düzenlendi.

Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü öncülüğünde Nevşehir Valiliği, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Uçhisar Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Nevşehir İl Temsilciliği işbirliği ile gerçekleştirilen 3. Kapadokya Geleneksel Okçuluk Festivali’ne birçok ilden 126 sporcunun katılımıyla gerçekleşen festival, tarihi Uçhisar Kalesi önünden başlayan kortij yürüyüşü ile başladı. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı (JAKEM) bünyesindeki geleneksel atlı okçular da festival alanında açılış yürüyüşüne katıldı.

Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışmaları kural olarak Türk tarihinin herhangi bir dönemini yansıtan geleneksel kıyafetlerin giyilmesi, doğal ve geleneksel okçuluk malzemeleri kullanılmasından dolayı spor etkinliğinin yanı sıra görsel bir kültür şöleni de oluşturdu. Yarışmacılar peribacaları arasına oluşturulan 13 farklı hedefte yarıştı. Yarışma boyunca bölgeyi ziyarete gelen turistlerde sporculara yoğun ilgi gösterdi.

İhlas Haber Ajansına açıklamada bulunan Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir yaptığı açıklamada, “Bu yıl üçüncüsüne ev sahipliği yaptığımız okçuluk yarışmasını kortej yürüyüşü ile başlatmış bulunmaktayız. Türkiye’nin birçok ilinden festivale ailesi ile birlikte katılan sporcularımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Standart yapılan yarışların dışında bir organizasyona ev sahipliği yapmak istedik. Yarışmacılarımız Uçhisar Kalesi altında bulunan Cevizli Bağ mevkiinde peribacaları arasına yerleştirilmiş hedeflerde yarışacaklar. Böylece yarışmacılarımız için de çok hoş bir ortam sağladığımızı düşünüyoruz” dedi.