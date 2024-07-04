Kaput üzerinde akrobasi

Kayseri'de bir şahıs otomobilin kaputunda yol boyunca seyahat ederek hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Kaput üzerinde akrobasi

Olay dün Kocasinan İlçesi Bekir Yıldız Bulvarı’nda meydana geldi. Bir şahıs Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndan Argıncık istikametine doğru yol boyunca kaput üzerinde seyahat etti. Kaput üzerindeki şahıs hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Daha sonra otomobil trafik içerisinde gözden kayboldu.

1ha

Bakmadan Geçme

Vekil Ataş'tan elektrik zammına tepki: ''Geri Çekin''
Vekil Ataş'tan elektrik zammına tepki: ''Geri Çekin''
Cıngı'dan Gökmen Çiçek ve Atanur Aydın vurgusu
Cıngı’dan Gökmen Çiçek ve Atanur Aydın vurgusu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kayseri'ye geliyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kayseri'ye geliyor
'Sorumlular yargılansın, Suriyelilerin mağduriyetleri giderilsin'
'Sorumlular yargılansın, Suriyelilerin mağduriyetleri giderilsin'
Mağdur Suriyeliler Destek Bekliyor
Mağdur Suriyeliler Destek Bekliyor
Kamu düzenini bozanlar yargılanacak
Kamu düzenini bozanlar yargılanacak