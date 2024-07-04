Kaput üzerinde akrobasi

Olay dün Kocasinan İlçesi Bekir Yıldız Bulvarı’nda meydana geldi. Bir şahıs Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndan Argıncık istikametine doğru yol boyunca kaput üzerinde seyahat etti. Kaput üzerindeki şahıs hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Daha sonra otomobil trafik içerisinde gözden kayboldu.