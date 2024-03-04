Karabörk'e veda programı

Mersin İl Emniyet Müdürü olarak atanan Kamil Karabörk için veda programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mersin’e atanan Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk için veda programı düzenlendi. Şehir protokolünün katıldığı programda, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Karabörk’e başarı belgesi verdi. Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada, programla ilgili olarak, "Şehrimizin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanmasında başarılı çalışmalar gerçekleştiren, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mersin iline atanan İl Emniyet Müdürümüz Kamil Karabörk için, Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ve İl Protokolünün katılımlarıyla Veda Programı düzenlendi" denildi.