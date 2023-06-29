Kardiyoloji Uzmanı Şarlı: 'Anjiyo, el bileğinden yapıldığında daha avantajlıdır'

Kardiyoloji Uzmanı Bahadır Şarlı, anjiyonun 2 şekilde yapıldığını ve el bileğinden yapıldığı takdirde hastanın daha avantajlı olduğunu söyledi.

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  • 29.06.2023 13:49
  • Güncelleme: 29.06.2023 13:49
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Kardiyoloji Uzmanı Şarlı: 'Anjiyo, el bileğinden yapıldığında daha avantajlıdır'

Koroner anjiyografi, kalp ve damar hastalıklarında yapılan bir görüntüleme işlemidir ve 2 şekilde uygulanır. Özel Tekden Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı Bahadır Şarlı, el bileğinden yapılan anjiyonun daha az kanama gösterdiği ve hastaların saatler içinde taburcu olabilme durumuna sahip olacağını belirtti. Şarlı, “Koroner anjiyografi, halk arasında anjiyo olarak bilinen görüntüleme işlemidir. Kalp, damar probleminin varlığını ya da yokluğunu ortaya koymak adına yapılacak altın standart testtir. Bu işlem esnasında kalp damarların içine boya vererek bir daralma olup olmadığına bakıyoruz. Koroner anjiyografi iki yöntemle yapılabilir. Birisi radyal; el bileğinden, diğeri de femoral; kasıktan girilerek yapılabilir. Her iki işlemde aynı neticeyi verir, birbirlerine avantajları var tabi ki radyal yöntemle yapmak kasıktan yapmaya göre çok daha üstün ve avantajlıdır. Gösterilmiş kalp krizleri de dahil olmak üzere el bileğinden girişim kasıktan yapılan girişime göre daha az kanama oranlarına, damarsal komplikasyonlar daha düşüktür. Hastalar daha kolay ayağa kalkabilir, birkaç saat içerisinde taburcu olabilir” diye konuştu.

1ha

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