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Karşı şeride geçen tır, taziyeden dönenleri taşıyan araçla çarpıştı: 5 yaralı

Kayseri-Nevşehir karayolunda kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek hafif ticari araca çarptı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananların sağlık çalışanı olduğu ve taziyeden döndükleri öğrenildi.

Karşı şeride geçen tır, taziyeden dönenleri taşıyan araçla çarpıştı: 5 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri-Nevşehir karayolunda kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek hafif ticari araca çarptı. Kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananların sağlık çalışanı olduğu ve taziyeden döndükleri öğrenildi.

Kaza, saat 18.30 sularında Nevşehir Kayseri il sınırı Kayseri İncesu ilçesine bağlı Garipçe mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nevşehir istikametinden Kayseri’ye seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 44 ACH 039 plakalı tır, Garipçe mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, 50 ADJ 649 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri’deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazada yaralıların hafif ticari araç içerisinde bulunan ve Avanos Devlet Hastanesinde sağlık çalışanı Ş.D., A.Ö, F.Ç., N.B, E.D.İ. oldukları öğrenildi. 3 gün önce Nevşehir’de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuğun ailesine taziye ziyareti için Kayseri’ye giden 5 sağlık çalışanının Nevşehir’e dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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