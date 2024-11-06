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Kasımpaşa-Kayserispor maçını Mehmet Türkmen yönetecek

Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor arasında oynanacak müsabakanın hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, bu maça Mehmey Türkmen'i atadı.

Kasımpaşa-Kayserispor maçını Mehmet Türkmen yönetecek
Kayseri GündemEditör

Süper Lig’in 12. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor arasında oynanacak müsabakanın hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, bu maça Mehmey Türkmen’i atadı.

Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; Kasımpaşa - Kayserispor arasında oynanacak maça Mehmet Türkmen atandı. Bu müsabakada Türkmen’in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Olcar oldu.

Mehmet Türkmen, bu sezon Kayserispor’un Trabzonspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçta düdük çalmıştı.

İHA
Kayseri Gündem

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