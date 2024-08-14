Kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; ’kasten öldürme’ suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda; hakkında ’kasten öldürme’ suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. (54) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Felahiye'de damat iddiası
Felahiye’de damat iddiası
Kayserispor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Kayserispor’dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret
Kayseri'de Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi açılıyor
Kayseri’de Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi açılıyor
Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun oldu
Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun oldu
Kayseri'de temmuz ayında 3 bin 32 konut satıldı
Kayseri’de temmuz ayında 3 bin 32 konut satıldı
Cinsel organı kesilen çocuğu sünnet eden sağlıkçı hakkında inceleme başlatıldı
Cinsel organı kesilen çocuğu sünnet eden sağlıkçı hakkında inceleme başlatıldı